A morte da vítima Eder Antônio da Silva, de 40 anos, aconteceu na noite do dia 2 de setembro e o autor preso pelos policiais na noite de anteontem

publicado em 21/12/2023

O caso aconteceu no dia 2 de setembro e o apontado pela morte foi preso na anteontem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), desvendou mais um crime da cidade. Desta vez, os investigadores prenderam um homem acusado de matar o próprio irmão Eder Antônio da Silva, por meio de pancadas, com uma grelha de churrasco. O caso aconteceu no dia 2 de setembro e o apontado pela morte foi preso na noite de anteontem.

De acordo com a investigação, o fato aconteceu em uma casa na rua Maranhão, em Votuporanga, o acusado, E.R.S., de 43 anos, confessou que golpeou seu irmão na cabeça com uma grelha de churrasqueira após uma discussão.

Depois do crime, o autor fugiu do local e seu irmão foi encontrado caído com ferimentos na cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, encaminhando-a com urgência para a Santa Casa de Votuporanga.

Diante da gravidade dos ferimentos, ele acabou sendo transferido para São José do Rio Preto, mas, veio a óbito no dia seguinte. Ao tomar conhecimento do óbito, o Setor de Homicídios da Delegacia de Investigações Gerais iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias.

Ainda de acordo com as informações apuradas no inquérito policial, ambos já eram conhecidos dos meios policiais e possuíam antecedentes criminais. Com a conclusão do inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de E. R. S., pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.