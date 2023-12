O corpo de Júlio Alessandro Ferreira, de 52 anos, foi localizado no dia de Natal nas proximidades da Estrada do 27, zona Sul da cidade

publicado em 28/12/2023

A vítima, trata-se de Júlio Alessandro Ferreira, de 52 anos; a hipótese é de que tenha sido morte natural (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), é quem segue com a investigação do caso do corpo que foi encontrado por dois sitiantes, no dia de Natal, em um canavial na zona Sul do município, em específico nas proximidades da Estrada do 27.

A vítima foi identificada como Júlio Alessandro Ferreira, de 52 anos. Ele era transexual e adotava o nome de Priscila. O caso é acompanhado de perto pelo delegado titular da DIG, dr. Rafael Latorre, que agora aguarda o exame necroscópico para confirmar a causa da morte. Inicialmente, as apurações da especializada apontam que a seja morte natural, devido à ausência de lesão no corpo.

Júlio foi encontrado por moradores de uma propriedade rural às margens da conhecida Estrada do 27, entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul, em meio a uma plantação de cana, no dia 25 de dezembro, no dia de Natal.