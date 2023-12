Além de prisões referentes aos casos de estupro em Votuporanga, a especializada também tem focado em ocorrências de violência doméstica

publicado em 06/12/2023

A especializada realizou a prisão de dois homens por descumprimento de medida protetiva (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A DDM (Delegacia Defesa da Mulher) tem feito um verdadeiro cerco contra agressores de mulheres na cidade. Recentemente, a especializada deteve, também por meio de mandados de prisão preventiva, dois homens por descumprimento de medidas protetivas contra as vítimas em Votuporanga.

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, a delegada responsável pela delegacia, dra. Edna Rita de Oliveira Freitas, relatou sobre os casos de prisão que foram realizados na cidade durante esse ano.

Somente em 2023, aconteceram 22 descumprimentos de medidas protetivas, que foram representados pela delegacia para a prisão dos acusados, o juiz decretou 17 prisões e a DDM deu cumprimento em 15 mandados de prisão preventiva.

“Um está evadido e outro se mudou para o Nordeste. As vezes as vítimas acham que registram Boletim de Ocorrência e a sociedade acaba acreditando que não há uma resposta contra isso. É importante que as vítimas se protejam, peçam medida protetiva para segurança e se houver descumprimento, a gente pede a prisão dos acusados e eles serão recolhidos”, relatou a dra. Edna.