O flagrante aconteceu na Travessa Zulmira Ferrari, bairro Vila América

publicado em 11/12/2023

Casal foi flagrado com uma grande quantidade de drogas, inclusive basta base de cocaína e apetrechos ´para a venda de entorpecentes (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Um casal foi preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico em Votuporanga. O flagrante aconteceu na Travessa Zulmira Ferrari, bairro Vila América e com eles os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas.

De acordo com informações da ocorrência, policiais de Força Tática realizavam patrulhamento quando abordaram um casal, identificado como K.E.C.L., de 20 anos, e M.H.N., de 28 anos. Com eles os policiais localizaram 19 porções médias de cocaína e dois tijolos da mesma droga, totalizando 2 kg do entorpecente, além de 15 porções médias de maconha, balança digital e dinheiro.