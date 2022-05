Além da arma, a acusada estava com diversas munições e carregadores um, inclusive, com capacidade para 50 tiros, o que praticamente transforma a pistola em uma metralhadora

publicado em 14/05/2022

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise, prendeu um homem com uma pistola automática (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) Votuporanga prendeu uma mulher por parte ilegal de arma de fogo, no bairro Vilar III, ontem pela manhã. A acusada estava com uma pistola automática, marca Glock, calibre 9mm, além de diversas munições e carregadores um, inclusive, com capacidade para 50 tiros, o que praticamente transforma a arma em uma metralhadora.

De acordo com a ocorrência, a criminosa era investigada por tráfico e durante uma diligência em sua residência os policiais encontraram a arma e mais um carregador normal, um carregador prolongado, um carregador tipo caracol e 150 munições calibre 9mm intactas.

Foi dada voz de prisão a pessoa que reside no imóvel, por posse de arma de fogo sendo a mesma conduzida a Dise onde foi autuada em flagrante pelo delegado Dr. Allan Francisco Athayde Soares.