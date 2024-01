Em preparação para o Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense jogou neste sábado (6) contra o Linense

publicado em 07/01/2024

Na noite deste sábado (6) o CAV enfrentou o Linense (Foto: Rony Paz/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm mais um teste de preparação para o Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense foi a Lins enfrentar o Linense na noite deste sábado (6). O time da casa levou a melhor e venceu o jogo-treino por 2 a 1. No confronto foi possível observar que o técnico do CAV, Rogério Corrêa, esboçou o que pode ser o time titular da Alvinegra.A Pantera começou o duelo com João Paulo; Vinicius, Taison, Felipe e Reinaldo; Rocha, Pimenta, Lucas e Bady; Wendel Júnior e Barcos. Acostumada a treinar em bons gramados, a Votuporanguense sentiu ao jogar no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, o popular Gilbertão, que tem o gramado em péssima condição. Wendel Júnior fez o gol da Alvinegra.O CAV volta a jogar na noite de sábado (13), às 20h, na Arena Plínio Marin, contra o Mirassol. O amistoso marca a inauguração da iluminação do estádio.