A iniciativa é uma boa oportunidade para quem deseja colaborar com time e ainda garantir ingressos e uma camiseta comemorativa

publicado em 23/01/2024

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense disponibiliza dois pacotes para os torcedores do CAV (Foto: CAV)

Daniel Marques

Os torcedores votuporanguenses que gostam do CAV e querem ajudar o clube podem adquirir o programa sócio-torcedor. A iniciativa é uma boa oportunidade para quem deseja colaborar com time e ainda garantir ingressos e uma camiseta comemorativa.

Adquirindo o pacote “Sócio Pantera Ouro”, no valor de R$ 250, a pessoa tem direito a camisa comemorativa dos 15 anos do CAV mais sete ingressos de jogos da Votuporanguense na Arena Plínio Marin, no Setor 1 (arquibancada coberta), da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3.

Já no “Sócio Pantera Prata”, que custa R$ 180, a única diferença em relação ao “Ouro” é que os sete ingressos são para o Setor 2 (arquibancada descoberta). As vendas ocorrem na loja Poly Sport de Votuporanga, que fica na rua Amazonas, no Centro da cidade.