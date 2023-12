O coordenador Luiz Garcia, comemora os expressivos resultados

publicado em 19/12/2023

O ano do Centro de Formação de Natação de Votuporanga foi muito positivo (Foto: Centro de Formação)

O ano de 2024 foi, definitivamente, o ano da natação votuporanguense. O coordenador Luiz Garcia (Xaninho), comemora os expressivos resultados e as importantes parcerias entre o poder público, a Unifev, a Noroaço, e a Avonat – Associação Votuporanguense de Natação. “Um corpo técnico forte, uma importante parceria com a prefeitura Municipal, o apoio da Unifev e da Noroaço, com a competente gestão da AVONAT, só poderia dar bons frutos e colocar o Centro de Formação de Natação como destaque Estadual no cenário da natação”, conclui Xaninho.



Em 2023, mesmo sem os recursos da Secretaria Estadual de Esportes, o prefeito Jorge Seba e o Secretário Marcelo Stringari buscaram alternativas importantes que puderam manter a equipe em atividade durante este que foi o melhor ano da natação votuporanguense, e com o apoio do Deputado Carlão, que viabilizou recursos através de ementa parlamentar para o ano de 2024, a natação local deve continuar prosperando no próximo ano.

Campeonato brasileiro juvenil

Fechando o calendário anual da vitoriosa natação do Centro de Formação de Natação de Votuporanga/ Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço, a equipe juvenil participou de 05 a 09/12 do Campeonato Brasileiro da categoria, disputado na piscina olímpica do SESI de São José do Rio Preto, onde conquistou a 23ª colocação (97 pontos) entre as 70 equipes que disputaram a competição.



Destaque especial para a jovem Nadadora Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves que participou de 5 provas e entrou na final A em 4 delas. Também participaram com destaque do evento os nadadores Rick Endrew de Souza e Felipe Manchine Rodrigues, também finalistas B da mesma competição, e nadador Gabriel Dias. A equipe foi orientada na competição pelo técnico Alan Coutinho.

Campeonato Brasileiro Junior e Sênior

Disputado de 12 a 16/12 no Clube de Regatas Flamengo na cidade do Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro de Natação das categorias Junior e Sênior teve como representantes de Votuporanga os atletas Erik Kenji Toma da Silveira e Gabriel Boni Magosse, que participaram de várias finais “B” da importante competição do calendário nacional, classificando a equipe sênior em 17º lugar entre as 52 equipes inscritas, colocando o nome de Votuporanga entre as melhores equipes da natação Brasileira. Dirigiu a equipe o técnico Alan Coutinho.

Campeão da final estadual do pró-natação

Realizado de 15 a 17/12 no Complexo Aquático Antonio Macca de Presidente Prudente, com a presença de 200 atletas de 19 equipes, a Final Estadual do Campeonato Pró-Natação, evento oficial do calendário da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, realizado em 4 etapas, três das quais classificatórias, levando para a final estadual o campeão de cada categoria e prova.



A equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga/ Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço confirmou sua boa fase e faturou o troféu de campeã do importante evento, acrescentando mais um título de nível estadual à já vitoriosa galeria da equipe local, que nos últimos anos, tem se consolidado como uma das forças da natação Estadual, revelando grandes nomes para ao cenário esportivo nacional.