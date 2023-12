Subsídio dos vereadores vai de R$ 5 mil para R$ 7 mil e do prefeito irá saltar dos atuais R$ 18 mil para R$ 25 mil a partir de 2025

publicado em 13/12/2023

Vereadores votaram e aprovaram o projeto que aumenta em quase 40% o salário dos vereadores, prefeito, vice e secretários municipais

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou anteontem, com apenas quatro votos contrários, um aumento de quase 40% no salário dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Com a aprovação, o subsídio dos vereadores vai dos atuais R$ 5 mil para R$ 7 mil e do prefeito irá saltar dos pouco mais de R$ 18 mil para R$ 25 mil, a partir de 2025.

A proposta foi aprovada em uma sessão movimentada, onde outros 14 projetos também foram votados. A iniciativa, que partiu da Mesa Diretora da Casa de Leis, trouxe como justificativa a falta de reajuste nos últimos anos e que os valores propostos visam atender e recuperar os índices inflacionários perdidos nas legislaturas anteriores, “haja vista que, nas respectivas legislaturas, não houve reajuste nos subsídios”, diz o projeto.

A iniciativa fixou para 2025 o subsídio do próximo prefeito em R$ 25.250,00 (hoje o salário é de R$18.180,04). Já os vereadores eleitos no ano que vem vão receber um salário de R$ 7.005,00 quando tomarem posse no ano seguinte (os da atual legislatura ganham R$ 5.044,01), enquanto o presidente da Câmara terá um vencimento da ordem de R$ 11.145,00.

Houve reajuste também para os secretários municipais, que irão sair dos atuais R$ 9.422,91 para R$ 13.090,00, e para o vice-prefeito que de R$ 9.125,05 passará a receber o total de R$ 12.675,00, a partir de 2025.

Mas não para por aí, o mesmo projeto já fixa um reajuste “automático” para os anos de 2026, 2027 e 2028 de forma que, até o fim da próxima legislatura, os vereadores chegarão a receber R$ 7.770,00 e o prefeito o montante de R$ 28 mil.

Colocada em discussão, a proposta não gerou muitos debates. Os únicos a se manifestarem foram os vereadores Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), Cabo Renato Abdala (PRD) e Thiago Gualberto (PSD). Todos se justificaram dizendo que se trata de uma recomposição da inflação e que se dedicam ao trabalho legislativo.

“Considero que essa reposição seja justa pelo trabalho, pelas vezes que somos procurados em horários cada vez mais complicados e ninguém se furta dessa responsabilidade. Nossa cidade, em comparação com outras cidades, o salário está bem abaixo e nós estamos não aumentando, mas sim corrigindo um déficit de oito anos”, justificou Thiago Gualberto, por exemplo.