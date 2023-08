A inauguração foi prestigiada por lideranças políticas e ciclistas votuporanguenses na manhã deste sábado (19), na Estrada do 27

publicado em 19/08/2023

A obra teve início em 2021 e se alongou durante dois anos, com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma manhã de prestígio e comemoração tomou conta da Ciclovia da Estrada do 27 (Vicinal Adriano Pedro Assi). Neste sábado (19), foi oficialmente inaugurado o espaço que é uma reivindicação antiga de ciclistas votuporanguenses. A obra teve início em 2021 e se alongou durante dois anos, com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão, intermediados pelo deputado Geninho Zuliani (União Brasil).A inauguração faz parte do calendário de comemorações dos 86 anos de Votuporanga, a obra busca dar mais segurança no trecho que liga a cidade a Sebastianópolis do Sul, além de oferecer mais uma opção de lazer. O evento recebeu a presença de secretários, do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), Karina do Carmo, que na ocasião representou o ex-deputado Geninho Zuliani (União Brasil), vereadores, autoridades locais e dezenas de ciclistas da cidade.“Os ciclistas são um grupo muito engajados na saúde e no bem-estar, mas tínhamos que estar focados na segurança deles. Ficamos sabendo de alguns relatos de acidentes e a gente ficou muito preocupado com isso e fomos atrás do recurso. Faz parte do meu programa de governo e aqui estamos entregando e cumprindo essa etapa do programa”, disse o prefeito Jorge Seba.Karina do Carmo, assessora parlamentar de Carlão, mas que no evento representou Geninho Zuliani, falou sobre a coincidência de a inauguração ter sido no mesmo dia em que se comemora o “Dia Nacional do Ciclista”. “É uma via que foi muito pedida pelos ciclistas de Votuporanga e região, sendo inaugurada no dia nacional do ciclista. Em nome do Geninho Zuliani quero deixar o abraço, o carinho a todos os ciclistas de Votuporanga”, discursou ela.Carlão Pignatari destacou que a ciclovia era uma obra que todos estavam esperando. “Fico feliz de estar aqui e ver que esse investimento que foi feito pelo Governo Federal e Prefeitura de Votuporanga está dando uma segurança muito maior para o ciclista e também para nós que usamos essa importante via de acesso as propriedades rurais e principalmente para a usina que está aqui na divisa do município”, disse ele.A inauguração é um marco de campanha e também de investimento em uma área esportiva que tem crescido na cidade. Nesse sentido, que a administração municipal parece estar trabalhando, tanto é que na revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes a promessa é de que tenha 3km de ciclovia no local, o que inspira novos patrimônios na área.“São eixos de ciclovia pretendemos investir. Uma cidade que tem possibilidade de cidade plana. E isso é um compromisso meu do prefeito de fazer mais ciclovias, ciclofaixas de proteção para que a gente possa não só exercer a nossa atividade de lazer, mas também a própria locomoção, atividade urbana, que faz bem”, disse ele.Prefeito Jorge Seba, destacou durante o evento, que pediu a alguns representantes para que elaborem junto com Contur um cicloturismo. As conversas para isso já estariam adiantadas, segundo ele.