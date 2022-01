Em nota, Executivo e Legislativo lamentaram a decisão da Secretaria Estadual de Agricultura de subordinar a cidade a Jales

publicado em 26/01/2022

O prefeito Jorge Seba e a Câmara de Votuporanga divulgaram notas públicas sobre a perda da sede regional da Cati (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Votuporanga divulgaram notas na terça-feira (25) após a repercussão da reportagem exclusiva dosobre a perda da sede regional da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), um dos principais órgãos do setor de agricultura no Estado, para a cidade de Jales. Executivo e Legislativo lamentaram a decisão da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e pediram a revisão imediata da iniciativa.Como revelado na edição de terça, a princípio, a unidade não será fechada, mas se tornará uma espécie de “escritório de fiscalização” subordinado a uma regional sediada em Jales. Na prática, Votuporanga perde a sua autonomia administrativa no setor agrícola. O mesmo deve ocorrer com o EDA (Escritório de Defesa Agropecuária), que também passa a sua autonomia para o outro município.Inconformado, o prefeito Jorge Seba (PSDB), que a Secretaria faça a revisão da decisão, para manutenção da coordenação em Votuporanga, cidade reconhecida como líder regional e entre as principais do Noroeste Paulista.“O prefeito Jorge Seba vem a público lamentar a decisão da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento em não selecionar, na nova estrutura, Votuporanga para que seja a sede regional da Cati. Na agricultura, nossa microrregião se destaca pela diversidade de produção, além de ter somente na cidade 1360 propriedades rurais ativas. O município também possui estrutura administrativa e profissionais aptos para o atendimento regional, como é promovido historicamente. Ressaltamos o nosso respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido em Jales e região, contribuindo também com a economia paulista”, diz o documento.Já a Câmara, representada por seu presidente, Sérginho da Farmácia (PSDB), manifestou publicamente seu repúdio à decisão e também solicitou uma revisão imediata.“Esperamos que tal decisão seja revista o mais breve possível pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, já que Votuporanga notoriamente é uma cidade considerada como líder regional e também possui profissionais qualificados e infraestrutura para continuar oferecendo atendimento aos agricultores locais e da nossa microrregião”, conclui.A Secretaria de Agricultura e Abastecimento ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.