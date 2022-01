Para o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT), o governador João Doria (PSDB) e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) têm uma base 'totalmente falsa'

publicado em 27/01/2022

O parlamentar, porém, não negou que houve corrupção no governo PT, mas afirma que houve uma generalização injusta (Foto: A Cidade)

Da redação

Em entrevista aodurante sua passagem por Votuporanga, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT), disse não acreditar em uma chamada terceira via. Segundo ele, o governador João Doria (PSDB) e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) têm uma base “totalmente falsa”.“Você não consegue construir uma parede sem alicerce e eles não tem alicerce, porque qual é a tese? Não queremos polarização, nem Bolsonaro e nem Lula, se a polarização é eleitoral, porque não pode haver polarização eleitoral? Isso é estupidez. Vamos pegar o Doria, terceira via, não foi ele que criou o BolsoDoria? Então ele tem as mãos sujinhas de sangue no que diz respeito ao Bolsonaro. O Moro, em específico, só fala em corrupção, parece que ele é o paladino. O supremo o declarou suspeito, foi o Facchin que anulou a condenação do Lula e o Moro agora tenta de todas as maneiras impedir o que o Tribunal de Contas já decidiu, que é mostrar o contrato que ele tem com aquela empresa global que trabalha com recuperação judicial, que está atendendo a Odebrechet”, pontuou.O parlamentar, porém, não negou que houve corrupção no governo PT, mas afirma que houve uma generalização injusta que, segundo ele, será desmistificada agora.“O Lula foi condenado com a chamada teoria de domínio dos fatos. Juristas, inclusive o que elaborou a tese na Alemanha, falava que não se aplica nesse caso, porque o Lula sendo a figura que é ao atingi-lo aquilo de forma deliciosa, as pessoas derivavam para qualquer um do PT. Uma observação fácil, aqui na cidade, o partido mais corrupto é o PT, com certeza não. Na região, é o PT? Com certeza não”, finalizou.