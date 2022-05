Anote Aí

publicado em 25/05/2022

A senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, deve ser a candidata apoiada pelo PSDB com a saída de Doria da Disputa (Foto: Assessoria)

Como não poderia deixar de ser, o assunto em pauta nas rodas políticas no dia de ontem, foi a retirada da candidatura presidencial do ex-governador João Doria. Ninguém contesta que ele deve ter sofrido uma forte pressão dentro do seu próprio partido, o PSDB. Lideranças tucanas admitem que se insistisse em continuar candidato poderia atrapalhar a eleição de Rodrigo Garcia, ao governo de São Paulo.É voz corrente também de que o episódio causou um desgaste ao partido. Afinal, Doria venceu as prévias tucanas numa concorrida disputa com o ex-governador gaúcho Eduardo Leite. A pergunta que não quer calar: “Para que valeu a prévia do partido? E quanto custou a realização daquela prévia causando um enorme prejuízo ao partido?Para consolidar uma possível terceira via em condições de peitar Lula e Bolsonaro, o PSDB abre mão de ser o protagonista para se tornar figurante no processo. O acordo estabelecido pelas cúpulas do PSDB, MDB e Cidadania indicam apoio à senadora Simone Tebet (MDB-MS) para ser a cabeça de chapa. Mas, uma ala do PSDB já fala em candidatura própria e aponta possíveis nomes dentro do partido.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.