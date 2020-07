Um pintor de 39 anos foi preso nesta terça-feira (14) no São Deocleciano por dano e resistência

publicado em 15/07/2020

Ele foi preso em flagrante ficando à disposição da Justiça até passar por audiência de custódia (Foto: Reprodução/Pixabay)

Segundo o que consta no boletim de ocorrência, os guardas foram acionados e informados que o pintor havia pegado o cachorro da mãe para trocar por drogas no João Paulo II.Em buscas pelo local o encontraram e prontamente o cachorro foi devolvido. Após solucionar essa questão os agentes continuaram o patrulhamento de rotina pela região.Momento depois foram novamente acionados para ir até a casa do pintor, onde ele mora com a mãe, pois estava alterado e quebrando móveis e vidros da residência.Quando chegaram e pediram que o pintor se acalmasse, ele estava com uma faca em mãos e partiu em direção aos guardas. Foi necessário uso de força física para contê-lo.No interior da viatura, o pintor passou a chutar e se debater, dizendo que se lesionaria para incriminar os guardas civis. Ele foi encaminhado para receber atendimento na UPA Tangará.Ele não quis de manifestar durante o ocorrido e a mãe não desejou representar criminalmente contra ele, apenas pedindo para que ele fosse internado.Ele foi preso em flagrante ficando à disposição da Justiça até passar por audiência de custódia.*DLNews