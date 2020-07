Pai registrou boletim de ocorrência acusando a mãe de ter dado a substância; polícia vai investigar o caso

publicado em 22/07/2020

Criança está internada no Hospital da Criança e da Maternidade em Rio Preto. (Foto: Reprodução/TV TEM)

Uma criança de 1 ano está internada no Hospital de Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP) depois de ingerir veneno. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo pai, que acusa a mãe de ter dado a substância.O caso aconteceu na sexta-feira (17), mas o boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira (21), como tentativa de homicídio qualificado.Segundo o boletim, o pai foi procurado por vizinhos informando que a mulher levou o filho para o hospital, já que ele estava passando mal. O menino foi levado para a UPA Tangará, mas pela gravidade ele foi transferido para o HCM.De acordo com o que o pai disse para a polícia, a mãe disse em um primeiro momento que o menino bateu a cabeça, mas depois disse que ele sofreu um choque elétrico. Mas, segundo o pai, a médica que o atendeu disse que ele passou mal após ingerir alguma substância.Segundo o que a médica disse ao pai, o pulmão estava afetado e o menino estava tendo convulsões e as pupilas dilatadas. Os médicos fizeram exames e descartaram contusão na cabeça e Covid-19.O pai disse para a polícia que recebeu uma foto de um frasco de veneno da mulher, dizendo que o menino ingeriu a substância.De acordo com o hospital, a criança está internada na UTI pediátrica em estado grave, mas estável. Ela permanece entubada e sedada.Pai acusa a mãeSegundo ainda consta no boletim de ocorrência, o pai disse que a mãe tem ciúmes da relação dele com o filho.De acordo com o relato do pai à polícia, ela já teria ameaçado ir embora de casa e chegou a colocar uma garrafinha de veneno na mão da criança.A polícia pediu para o pai entregar o frasco com o veneno e as conversas com a mãe feitas pelo WhatsApp. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.*G1