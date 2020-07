A confirmação ocorreu nesta segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 20/07/2020

(Prefeitura de Cardoso)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde de Cardoso confirmou nesta segunda-feira (20) a terceira morte por coronavírus na cidade. O terceiro óbito ocorreu dez dias após o segundo no município.Cardoso agora registra 44 casos, sendo que 32 pessoas estão curadas. Seis pessoas aguardam resultado de exames e 96 deram negativo para Covid-19. Há 67 casos descartados na cidade e 55 pessoas com sintomas não graves estão em monitoramento domiciliar.A primeira morte por coronavírus no município de Cardoso aconteceu no dia 27 de junho. Trata-se de um homem, de 75 anos, que estava internado no Hospital de Base de Rio Preto.