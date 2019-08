Equipe foi até o local, procurou o animal por duas horas, mas não encontrou; moradores registraram o felino na ilha

publicado em 12/08/2019

Gato foi visto em ilha no meio da Represa de Rio Preto (Foto: Jeferson Pires/Arquivo Pessoal)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto (SP) se mobilizou nesta segunda-feira (12) para tentar resgatar um gato que foi visto por moradores em uma ilha na represa municipal.Os bombeiros foram chamados por frequentadores da Represa, que viram o gato no meio da ilha por volta das 10h e depois desapareceu. Segundo a prefeitura, a distância da margem para a ilha é de 30 metros.Bombeiros se mobilizam para tentar resgatar gato preso em ilha na represa de Rio PretoOs bombeiros utilizaram um bote para vistoriar a ilha e a procura durou cerca de duas horas. Contudo, o animal não foi encontrado pela equipe.Ainda de acordo com a corporação, como há outras espécies na área, como pássaros, patos e até capivaras, não foi colocada uma armadilha para tentar capturar o felino. Os bombeiros acreditam que o gato chegou até a ilha por alguma parte rasa da represa, que está assoreada.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba