Batida foi entre as cidades de Mirandópolis e Lavínia. Passageiro de um dos caminhões morreu na hora.

publicado em 02/05/2019

Cabine do caminhão ficou destruída com o impacto — Foto: Arquivo Pessoal

Uma pessoa morreu em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Marechal Rondon, entre as cidades de Mirandópolis e Lavínia (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão carregado com hortifruti seguia de Mirandópolis para São Paulo, quando bateu na traseira de um caminhão carregado com tijolos.

A polícia não soube dizer a causa da batida. O passageiro do veículo que bateu, de 21 anos, morreu no local. O motorista, de 31 anos, sofreu apenas ferimentos leves. O outro motorista não se feriu.