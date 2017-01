Equipe do técnico Moisés Egert encarou time paranaense na manhã desta terça-feira (10), no Maião, em Mirassol

publicado em 10/01/2017

Mirassol apenas empatou jogo-treino contra Cascavel (Foto: Vinícius de Paula/ Agência Mirassol)







Este é o segundo amistoso do Cascavel na região. No último domingo, a equipe do Paraná encarou a Votuporanguense, em jogo-treino na Arena Plínio Marin, e perdeu por 3 a 1, em partida que terminou em confusão. Os gols do Leão foram marcados pelo atacante Gustavo, aos 8 e 31 minutos do primeiro tempo. Pelo Cascavel, Henrique marcou aos 34 da etapa inicial, e Tinho igualou o marcador aos 35 minutos, antes do apito final.

Em jogo-treino de preparação para a disputa do Paulistão da Série A1, o Mirassol ficou no empate de 2 a 2 contra o Cascavel, integrante da elite do Campeonato Paranaense, na manhã desta terça-feira (10), no estádio Maião, em Mirassol.