Até agora, a família não teve notícias de seu paradeiro

publicado em 11/01/2017

Zilda Cândida Santana saiu de casa no último sábado, dia 7, e até agora não foi localizada pelos seus familiares

Uma família moradora de uma chácara, localizada no Alto do Marimbondo (Subida Preta), em Jales, está à procura de uma idosa de 72 anos, portadora de Alzheimer, que desapareceu na noite do último sábado, dia 7. Zilda Cândida Santana mora com a filha, o genro e os netos e saiu de casa por volta das 21h de sábado, sem que ninguém percebesse. Até agora, a família não teve notícias de seu paradeiro.

Mesmo com um carro de som circulando pelas ruas da cidade de Jales, Odete Cândido, filha da vítima, ainda não foi informada sobre onde possa estar sua mãe, que há mais de 72 horas está desaparecida. “Os bombeiros encerraram o inquérito ontem à tarde, fizeram busca desde a noite de sábado, usaram drone e espalharam equipes pelos quatro cantos, mas ninguém conseguiu encontrá-la”, conta a filha.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que instaurou o procedimento de investigação de pessoa desaparecida e deve seguir com as buscas. Segundo o delegado operacional Sebastião Biazi, ainda não se pode falar em ‘procura pelo corpo’. “A polícia, em parceria com o Corpo de Bombeiros, segue à procura da vítima, em vida. Não há indícios para falar em morte por enquanto”, explica o delegado responsável pelo caso.





Hipóteses

De acordo com Odete, apesar da tristeza, as esperanças da família ainda não morreram. “Trabalhamos com duas hipóteses. A primeira é a de ter se perdido na mata, pois moramos próximo a uma área rural com bastante mata próximo e a outra é a de ela ter pegado carona com alguém e ter ido pra uma cidade vizinha”, relata.

Zilda tem Alzeheimer, mas, segundo a filha, conversa perfeitamente, mas vive com complicações e passa sempre por hospitais. “Ela não gosta de ir para o hospital. Na semana passada, fomos para Rio Preto e o médico disse que ela precisaria ser internada para uma cirurgia. A partir daí, ela começou a repetir dentro de casa que queria fugir do hospital, mas não pensei que fosse acontecer isso. Ela não tinha motivos para ir embora”, conta Odete, que descreveu que a mãe usava um vestido rosa claro,chinelos e tiara na cabeça.

Se alguém tiver informação da idosa, pode entrar em contato com a família pelo (17) 99754-6482.