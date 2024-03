Polícia

Homem é preso em Magda pela PF por exploração sexual infanto-juvenil pela internet

publicado em 27/03/2024

Um homem foi preso pela PF durante a 13ª fase da Operação Cassiel em Magda

A Polícia Federal de São José do Rio Preto realizou nesta quarta-feira (27) a prisão de um homem durante a 13ª fase da Operação Cassiel, que surgiu para reprimir crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil pela internet.



De acordo com a ocorrência, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, onde foram encontrados materiais de conteúdo de exploração sexual de menores de idade. O homem foi preso em flagrante delito. A pena para quem adquire, possui ou armazena esse tipo de conteúdo varia de um a quatro anos de reclusão, além de multa.



A Operação Cassiel é permanente e teve início em 2022. Desde então, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e nove pessoas foram presas na região de Rio Preto.



A operação recebeu esse nome em referência a Cassiel, conhecido como o "Anjo das Lágrimas", protetor dos fracos e oprimidos, responsável por livrar as pessoas do sofrimento terreno, segundo a polícia.



