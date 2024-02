Após investigações sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais optaram por solicitar um Mandado de Busca para o endereço dos suspeitos

publicado em 02/02/2024

Operação resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro São João (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou uma operação que resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro São João, zona Sul do município.

De acordo com a ocorrência, o casal, identificado como A.C.B.R., de 22 anos, e D.A.L., de 24 anos, ambos moradores da rua José Abdo Marão, já estava sob investigação pela equipe especializada. Após investigações sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais optaram por solicitar um Mandado de Busca para o endereço dos suspeitos.

O mandado foi expedido pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga. Por volta das 9h da manhã de anteontem, os policiais realizaram a incursão no imóvel, e abordaram A.C.B.R. em frente à residência e D.A.L. no interior da casa.

Ao apresentar o mandado, D.A.L. entregou aos policiais um saco plástico contendo 37 porções de crack, prontas para venda, que estavam no bolso de sua bermuda. Durante as buscas no local, nenhum outro material ilícito foi encontrado. Porém, em posse de A.C.B.R., foram apreendidos uma quantia em dinheiro e um telefone celular.

O casal foi imediatamente detido e conduzido à Dise, onde foram autuados em flagrante delito pela autoridade, o delegado, dr. Rafael Latorre Costa, era quem estava presente.