Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 23/05/2019

Seiji Ito

Faleceu nesta quinta-feira (23), o senhor Seiji Ito aos 87 anos. Natural do Japão teve como último endereço a rua Cosmorama no bairro Cecap II em Votuporanga. Ele era mecânico, e deixou à esposa Neide e os filhos Roberto, Gilberto, Célia e Silvania. Seu sepultamente ocorre nesta sexta-feira (24), às 11h no Cemitério Municipal de Votuporanga.