publicado em 21/03/2025

Votuporanga terá curso gratuito de manicure e pedicure (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, está oferecendo um curso gratuito de manicure e pedicure. A iniciativa, coordenada pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) em parceria com o Senac, tem o objetivo de capacitar pessoas interessadas em atuar na área de cuidados com as unhas das mãos e dos pés.A qualificação abordará técnicas para retirada de cutículas, aplicação de esmalte, planejamento de carreira, precificação de serviços e outros aspectos essenciais para quem deseja ingressar nesse mercado. Serão disponibilizadas 20 vagas para candidatos com idade a partir de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental.As inscrições estarão abertas entre os dias 24 (segunda-feira) e 26 (quarta-feira) de março e devem ser realizadas presencialmente no CTMO, localizado na rua Barão do Rio Branco, 4.497, no Prolongamento da Vila Paes Deoclécio Lasso. Os interessados devem comparecer ao local no horário das 9h às 15h, portando CPF.Com carga horária total de 160 horas, o curso será ministrado na unidade do CTMO entre os dias 7 de abril e 18 de agosto. As aulas acontecerão de segunda a quarta-feira, das 19h às 22h. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone (17) 3406 – 1488, ramal 29.