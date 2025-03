Representantes de 102 municípios participaram do encontro que busca uma atualização constante dos profissionais da saúde

publicado em 20/03/2025

Profissionais da saúde de Votuporanga e representantes de 102 municípios da região participaram do encontro ontem (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoVotuporanga sediou ontem uma capacitação regional voltada ao manejo clínico da Dengue, reunindo profissionais da saúde de 102 municípios da região. O evento contou com a presença da médica infectologista do Hospital de Base de Rio Preto, Cassia Fernanda Estofolete, que compartilhou sua experiência no atendimento a casos graves da doença.A iniciativa, promovida pela secretaria municipal da Saúde, teve como objetivo qualificar médicos, enfermeiros e demais profissionais para um atendimento mais eficaz e alinhado aos protocolos atualizados. Segundo a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, a capacitação é essencial para garantir desfechos favoráveis nos atendimentos, especialmente diante do atual cenário epidêmico da Dengue.“É fundamental que tenhamos, na linha de frente, profissionais bem preparados e atualizados sobre o manejo clínico da Dengue. A doutora Cássia, que trabalha diretamente com casos graves no hospital de referência, trouxe informações valiosas que certamente contribuirão para a melhoria do atendimento em toda a nossa rede”, destacou Ivonete.O evento contou com a participação de médicos e enfermeiros da rede municipal de Votuporanga, além de alunos, residentes e internos da Unifev. Além disso, a capacitação foi aberta aos 102 municípios que compõem a regional de saúde de Rio Preto, possibilitando a presença de representantes de diversas cidades.Diante do aumento dos casos de dengue, a iniciativa busca uma atualização constante dos profissionais da saúde para um diagnóstico e tratamento ágil e eficaz da doença.“Qualificar a rede é essencial para enfrentarmos esse momento crítico. Com conhecimento técnico atualizado, podemos oferecer um atendimento mais eficiente e garantir melhores resultados para os pacientes”, concluiu Ivonete.A capacitação faz parte de um conjunto de ações que a Secretaria Municipal da Saúde vem desenvolvendo para combater a dengue no município, incluindo campanhas educativas e medidas preventivas.