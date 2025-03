Ao todo, conforme a secretaria da Saúde, já foram aplicadas 463 doses da vacina contra a Dengue em Votuporanga

publicado em 20/03/2025

Ao todo, conforme a secretaria da Saúde, já foram aplicadas 463 doses da vacina contra a Dengue em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoEnquanto em boa parte cidades do Brasil a procura pela vacina contra a Dengue tem sido baixa, em Votuporanga mais de 400 doses foram aplicadas em apenas uma semana. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde, que segue com a imunização em todos os consultórios municipais.Como já noticiado pelo, o município recebeu 2 mil doses do imunizante Qdenga e a determinação do Ministério da Saúde é de que, neste momento, a vacina seja aplicada em crianças com idade entre 10 e 14 anos. Até ontem, foram aplicadas 463 doses da vacina.“O nosso pedido é para que os pais e responsáveis levem suas crianças e adolescentes para receber a dose da vacina. Ao vacinar este público, contribuímos na redução da circulação do vírus e proteção de todos”, afirmou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Até o momento, conforme a última atualização da Secretaria da Saúde, foram registrados em Votuporanga dois óbitos e 2.682 casos positivos de Dengue. Além disso, há 1.763 casos em investigação.“O Poder Público está fazendo a sua parte, mas precisamos, mais do que nunca, que a população também assuma a sua responsabilidade nesta luta contra a doença realizando frequentemente a limpeza dos quintais e, consequentemente, eliminando os criadouros do mosquito”, finalizou a secretária.