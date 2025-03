O edital contempla diversas áreas artísticas, incluindo artesanato, teatro/circo, artes visuais, entre outras

publicado em 19/03/2025

O valor total de apoio aos projetos selecionados será de R$ 156.405 (Foto: Foco Studio)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga lançou o Edital Bolsa Cultura, destinado à seleção de projetos culturais independentes. As inscrições tiveram início no dia 10 de março e seguirão abertas até o dia 23 de abril, oferecendo uma oportunidade para artistas e produtores culturais da cidade participarem do processo de fomento à produção cultural.O edital contempla diversas áreas artísticas, incluindo artesanato, teatro/circo, artes visuais, cultura popular, dança, literatura e música, garantindo apoio cultural aos projetos selecionados. A iniciativa está em conformidade com a Lei Nº 5.036, de 21 de dezembro de 2011, e toda a legislação complementar relacionada ao Programa Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural no Município de Votuporanga. Todas as condições e exigências estabelecidas no edital devem ser seguidas pelos participantes.As atividades contempladas ocorrerão presencialmente em equipamentos públicos da cidade, conforme critério da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). O Programa Bolsa Cultura visa apoiar e valorizar a classe artística local e assegurar o acesso da população a bens culturais nas mais diversas linguagens artísticas. Dessa forma, a iniciativa fortalece a cultura local e promove a democratização da arte no município.Podem participar do edital artistas e produtores culturais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que atuem nos segmentos mencionados e que comprovem residência mínima de dois anos em Votuporanga, além de experiência na área artística. O valor total de apoio aos projetos selecionados será de R$ 156.405,00, recurso que será distribuído entre os contemplados. A compra de materiais permanentes, como equipamentos de som, microfones e instrumentos musicais, não será permitida com os recursos disponibilizados.Serão premiados 35 projetos culturais, e, caso necessário, serão convocados suplentes. Cada projeto selecionado poderá receber um prêmio individual de até R$ 4.468,71. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Votuporanga, acessando o endereço eletrônico votuporanga.sp.gov.br. A iniciativa valoriza a cultura e incentiva à produção artística local, proporcionando novas oportunidades para os agentes culturais da cidade.