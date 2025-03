O sorteio eletrônico das vagas será realizado no dia 9 de abril

publicado em 19/03/2025

O sorteio eletrônico das vagas será realizado no dia 9 de abril (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Unidade de Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o sorteio eletrônico de 40 vagas gratuitas no Cursinho Preparatório de Português, Matemática e Ciências da Natureza. O curso será oferecido no Campus Votuporanga e terá início em abril. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de março.Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas municipais ou estaduais. O sorteio eletrônico das vagas será realizado no dia 9 de abril. Os alunos selecionados receberão uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, desde que compareçam a pelo menos 75% das aulas e atividades propostas pelo curso.As aulas ocorrerão em três encontros semanais, sempre no período da tarde, após as 15h. A medida busca atender estudantes que frequentam escolas de tempo integral em Votuporanga e região. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online, por meio de um formulário eletrônico disponível no site do IFSP Votuporanga: vtp.ifsp.edu.br.O IFSP Votuporanga está localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3.014, no bairro Pozzobon, na zona Norte de Votuporanga. Em caso de dúvidas, os interessados podem enviar e-mail para: partiuif.vtp@ifsp.edu.brO Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para o acesso de estudantes da rede pública de ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Partiu IF) é uma iniciativa do Governo Federal e tem a finalidade de oferecer aulas e atividades voltadas para a recuperação de aprendizagens de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas, e recompor as habilidades e competências necessárias para melhorar as oportunidades educacionais de acessar e permanecer no Ensino Médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, onde atua o IFSP.