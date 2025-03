Um morador encaminhou para o A Cidade um vídeo relatando uma infestação de baratas no centro de Votuporanga

publicado em 18/03/2025

Um morador encaminhou para o A Cidade um vídeo relatando uma infestação de baratas no centro de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUm morador de Votuporanga encaminhou para redação doum vídeo reclamando do que classificou como uma “infestação de baratas”, no centro da cidade. Os insetos, segundo ele, estão saindo das galerias de águas pluviais e tomando conta de ruas como a Amazonas e Goiás.Nas imagens é possível ver pelo menos uma dezena de baratas de fato saindo de uma galeria. O morador relata ainda que a cena se repete em praticamente todas as chamadas “bocas de lobo”.As galerias de águas pluviais são ambientes propícios para a proliferação de baratas, especialmente quando há acúmulo de lixo e matéria orgânica. Além disso, o aumento da temperatura e da umidade pode favorecer a reprodução desses insetos, tornando a situação ainda mais grave.Procurada, a Prefeitura de Votuporanga informou que o caso foi repassado para a secretaria municipal de Serviços Urbanos. “A Prefeitura informa que o serviço de limpeza na praça onde está localizado o bueiro é realizado constantemente em todos os finais de semana e, consequentemente, durante a ação, o bueiro também é limpo”.A Prefeitura afirmou ainda que a equipe da Pasta vai até o local para averiguar a situação e, se necessário, irá efetuar novas ações. “É importante destacar também que o calor em excesso desempenha um papel crucial na proliferação de pragas urbanas, influenciando diretamente o seu comportamento, reprodução e sobrevivência. Com o aumento da temperatura, observa-se uma aceleração no ciclo de vida de algumas pragas, resultando em uma reprodução mais rápida e aumento em sua população”, concluiu a nota.