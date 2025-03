Evento sobre empreendedorismo e inovação será realizado em 22 de março em Votuporanga

publicado em 17/03/2025

Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups (Foto: Sebrae-SP)

O Startup Day 2025, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil, já tem data marcada: será realizado em 22 de março, em Votuporanga o evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Unifev. Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer começar uma startup.

As inscrições podem ser realizadas em https://www.sympla.com.br/startupday. basta procurar por Votuporanga.



A programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking, conforme explica Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP. “O Startup Day] é uma oportunidade para quem deseja se conectar com o ecossistema de inovação, entender as tendências do mercado e trocar experiências com pessoas da área. O evento é importante, pois fortalece o ambiente de inovação da região, incentiva a criação e o crescimento de novos negócios. Queremos apoiar aqueles que já têm uma startup e também quem deseja dar o primeiro passo no empreendedorismo inovador”, disse ele.



O Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo no ecossistema de inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.



Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.



O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.



SERVIÇO

Startup Day 2025

Data: 22 de março

Horário e local: 8h no Campus Norte da UNIFEV

Inscrições: https://www.sympla.com.br/startupday

Programação sujeita à atualização.