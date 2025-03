Apesar de ter um lar, Lelo já fugiu duas vezes para retornar à Câmara

publicado em 20/03/2025

(Foto: Câmara Municipal)

Da AssessoriaQuem frequenta a Câmara Municipal de Votuporanga pode se deparar com uma presença inusitada entre os debates e movimentações políticas: Lelo, o gato que se tornou mascote do Legislativo.Circulando livremente pelas dependências da Casa de Leis, o felino já se tornou parte do ambiente. Ele aparece em sessões, explora corredores e, vez ou outra, escolhe uma poltrona ou mesa para descansar.Apesar de ter um lar, Lelo já fugiu duas vezes para retornar à Câmara, reforçando sua ligação com o local.Com o tempo, a convivência entre o gato e os servidores se fortaleceu, tornando-o uma figura querida por todos.A relação ficou tão estreita que ele chegou a ganhar um crachá simbólico, oficializando seu status de mascote.Durante as sessões, Lelo costuma transitar por diferentes espaços: já foi visto próximo ao plenário, na recepção e até passeando pela praça ao redor do prédio, sempre retornando para sua rotina dentro da Câmara.Além de chamar a atenção de funcionários e visitantes, sua presença traz um toque de descontração ao ambiente político.Enquanto vereadores discutem projetos e votações acontecem, Lelo segue percorrendo os corredores, consolidando seu lugar na história do Legislativo de Votuporanga.