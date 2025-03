Investimento foi anunciado durante entrevista ontem, na Cidade FM, onde o deputado estava acompanhado do prefeito Jorge Seba

publicado em 18/03/2025

Carlão Pignatari e Jorge Seba foram os entrevistados de ontem da Cidade FM, durante o Jornal da Cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoO deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) anunciou ontem a liberação de recursos para a climatização de todas as escolas estaduais de Votuporanga. O investimento foi anunciado durante entrevista na, onde o parlamentar esteve acompanhado do prefeito Jorge Seba (PSD).Atualmente, segundo o deputado, cinco escolas do município ainda não foram equipadas com aparelhos de ar-condicionado. Após uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação, porém, Carlão conquistou os equipamentos para levar mais conforto aos alunos do município.“Nós temos cinco escolas que ainda não têm climatização em Votuporanga, o Enny Tereza Longo Fracaro, Manoel Lobo, a do Colinas, que é uma escola nova, a escola Sebastião Almeida de Oliveira e a Uzenir Coelho Zeitune. Todas elas nós vamos climatizar, pois hoje, na nossa região, ar-condicionado é necessidade e não luxo. No mais tardar até o segundo semestre, todas as escolas de Votuporanga estarão com ar-condicionado até o segundo semestre”, disse.O deputado anunciou também a destinação de emendas parlamentares para a reforma dos telhados de duas escolas de Votuporanga, a Uzenir e a Enny, além da destinação de novos e modernos equipamentos de informática para todas as escolas estaduais do município e também para a escola Cícero Usberti, de Valentim Gentil.“O governador Tarcísio chamou os deputados da base e nos autorizou a colocar emendas na secretaria da Educação. Por exemplo, aqui eu consegui colocar emendas para duas escolas, a Uzenir Coelho Zeitune, que coloquei R$ 500 mil para fazer uma reforma no telhado, e também no Eny Tereza Longo Fracaro, que também vai reformar o telhado. Além disso, nós conseguimos que o Governo do Estado enviasse equipamentos de informática de última geração para todas as escolas estaduais de Votuporanga e também a Cícero Usberti, de Valentim Gentil”, completou.Tanto o deputado quanto o prefeito, porém, não esconderam a preocupação com a rede de energia para suportar a demanda dos novos equipamentos, principalmente de ar-condicionado. Por isso, Jorge Seba afirmou que já vem trabalhando em conjunto com a Elektro para garantir que todas as unidades de ensino sejam adequadamente abastecidas.“A Elektro é uma empresa parceira e a gente sabe que eles estão reforçando para adequar o seu fornecimento de energia para a nossa cidade que está cada dia crescendo mais”, completou o prefeito.