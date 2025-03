Uma oportunidade para saborear e valorizar o comércio local

publicado em 21/03/2025

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Mesmo com o aumento dos preços dos alimentos, os católicos de Votuporanga seguem firmes na tradição de consumir peixe durante a Quaresma. O período, que começou na Quarta-feira de Cinzas, convida os fiéis à reflexão, penitência e conversão espiritual, sendo uma das práticas mais seguidas a abstinência de carne vermelha, especialmente às sextas-feiras.

Para muitos moradores, a tradição supera as dificuldades econômicas. Em supermercados e casas que comercializam peixe, o movimento com a venda de pescado tem sido intenso, com consumidores buscando alternativas acessíveis para manter o costume religioso. Apesar das altas nos preços, peixes como tilápia, por exemplo, continuam sendo opções. Comerciantes relatam que, mesmo com a inflação afetando os produtos, a demanda não diminuiu, pois muitas famílias fazem questão de manter a tradição que atravessa gerações. Nos restaurantes da cidade, o consumo de peixe também segue em alta.

Os católicos comem peixe na Quaresma porque essa tradição está ligada ao costume de fazer penitência e abstinência de carne vermelha durante esse período. A Quaresma, que dura 40 dias antes da Páscoa, é um tempo de reflexão, jejum e sacrifício em lembrança ao sofrimento e morte de Jesus Cristo.

Historicamente, a Igreja orientava os fiéis a se absterem de carne de animais terrestres (como boi, porco e frango) às sextas-feiras da Quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa. O peixe, por ser um alimento associado ao jejum e por estar ligado à simbologia cristã (como os apóstolos pescadores e o próprio Jesus multiplicando peixes), tornou-se a principal alternativa. Essa prática foi reforçada ao longo dos séculos e continua sendo seguida por muitos católicos até hoje.

Segundo o bispo da Diocese de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas, a Quaresma é um convite para os cristãos “seguirem com Jesus para o deserto e por meio do silêncio, ouvir a voz de Deus”. “É sempre importante lembrar que as práticas quaresmais, como a caridade, oração e jejum, devem nos conduzir para um crescimento espiritual, com o Senhor como centralidade. É uma conversão no falar, no agir e no testemunho diário. Dessa forma, caminhamos para a Paixão do Senhor, celebrando sua morte, mas também sua ressurreição, pois Jesus é sinal de vida e vida em abundância”, destaca.

O Peixe na Mesa: Versatilidade e Saúde

Além de ser um prato saboroso e recheado de tradição, o peixe é uma excelente fonte de proteína, rica em ácidos graxos ômega-3, que trazem benefícios para o coração e o sistema circulatório. Além disso, os peixes de águas profundas, como o salmão e a sardinha, ajudam na redução do colesterol ruim e são uma excelente alternativa para quem busca manter a saúde em dia.

A versatilidade do peixe é outro grande atrativo: ele pode ser preparado de inúmeras formas, como assado, grelhado, frito, ou até mesmo em receitas mais elaboradas como moquecas e ensopados, trazendo uma experiência única a cada prato. Seja para uma refeição simples e rápida ou para algo mais sofisticado, o peixe é, sem dúvida, uma opção deliciosa e saudável para quem deseja inovar nas receitas durante este período especial. Durante a Quaresma, não apenas a espiritualidade é valorizada, mas também o sabor do peixe fresquinho, direto das águas para a mesa. E para quem prefere a praticidade de saborear um prato delicioso sem precisar preparar em casa, as lanchonetes e restaurantes oferecem opções irresistíveis. Você pode saborear pratos especiais, preparados com peixe fresco e temperos que fazem toda a diferença, proporcionando uma experiência de sabor e bem-estar.

Além das opções tradicionais, a culinária japonesa tem se destacado como uma alternativa saborosa e saudável durante a Quaresma. Pratos como sushi, sashimi e tempura, que utilizam peixe fresco como ingrediente principal, são excelentes opções para quem deseja manter a tradição de consumir peixe, ao mesmo tempo em que aprecia uma experiência gastronômica diferenciada. A simplicidade e a leveza da comida japonesa, aliadas à qualidade do peixe utilizado, fazem desses pratos uma escolha popular entre aqueles que buscam inovar na alimentação durante esse período. Restaurantes especializados em cozinha oriental têm atraído muitos fiéis, oferecendo deliciosas opções preparadas com ingredientes frescos e cheios de sabor, sem abrir mão da proposta de saúde e tradição religiosa.