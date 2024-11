Município já registra 13 mortes, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade contra a doença

publicado em 07/11/2024

Prefeitura de Votuporanga declarou guerra ao mosquito da dengue e fará uma passeata de conscientização no sábado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga, por meio da equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde, intensificou as ações de combate à dengue no município e programou para o próximo sábado (9), das 9h às 11h, uma passeata de mobilização contra a doença, na Rua Amazonas. A caminhada se encerra na Concha Acústica, onde terá uma tenda com profissionais oferecendo também orientações.Simultaneamente à ação, ocorrerá mais uma edição do mutirão de intensificação contra a dengue. Os agentes de saúde percorrerão as ruas de alguns bairros da zona Norte, que fazem parte das delimitações do Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” – Dona Nina, realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h.A ação faz parte do movimento de combate ao mosquito transmissor da dengue no município, que voltou a preocupar após a retomada das chuvas acompanhada do calor típico da região, clima propício para a multiplicação das larvas do Aedes aegypti. A morte de uma jovem de apenas 26 anos, como noticiado ontem pelo A Cidade, também acendeu o sinal de alerta.A dengue já registra 13 óbitos em Votuporanga, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta semana contabilizam 10.932 casos positivos e outros 248 estão em investigação. O boletim ainda contabiliza 16 casos positivos para Chikungunya e outros sete em investigação.A iniciativa da passeata precede as ações da Semana Estadual de Mobilização Social contra o mosquito Aedes aegypti, que será realizada de 11 a 14 de novembro, e contará com orientações de profissionais da Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Secretaria da Saúde nas escolas municipais.Na segunda-feira (11), a ação será desenvolvida no CEM "Profº Valdir Gonçalves de Lima"; na terça-feira (12, quem recebe a equipe é o CEM "Profª Maria Martins e Lourenço"; na quarta-feira (13), no CEMEI “Profª Maria Lygia Bertoncini Leite”; finalizando na quinta-feira (14), no CEMEI “Profª Maria Aparecida Barbosa Terruel".O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é importante reforçar a necessidade da conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; limpar calhas e ralos; utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; e tampar caixas d'água. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.