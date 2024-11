Diariamente, cerca de 100 pacientes passam pela unidade; Dermatologista, Urologista, Ginecologista e Ortopedista estão entre as especialidades médicas

publicado em 01/11/2024

São consultas médicas, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e atendimentos de outras especialidades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Desde sua inauguração, em maio de 2023, a Policlínica Municipal “Marlene Aparecida Flaitt Pignatari”, unidade vinculada à Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, já realizou mais de 20 mil atendimentos entre consultas médicas, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e atendimentos de outras especialidades como, por exemplo, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outras.

Diariamente, cerca de 100 pacientes passam pela unidade que, entre as especialidades médicas, conta com Dermatologista, Urologista, Ginecologista e Ortopedista. Para isso, os pacientes são atendidos, primeiramente, na Unidade Básica de Saúde do bairro onde moram e, dependendo da necessidade, são encaminhados para os atendimentos na Policlínica.

A unidade também conta com profissionais de Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Acupuntura, além de realizar também pequenas cirurgias como retirada de verrugas, cistos, unha encravada, etc.

Saúde da Mulher

Dentre os atendimentos, o destaque é para a saúde da mulher. Mais de 1.300 já passaram por alguns dos serviços ofertados. Além de consultas ginecológicas, há também colocação de DIU, colonoscopia, cauterização, entre outros procedimentos disponíveis. Atendimentos que contam também com a parceria entre Prefeitura e Unifev, que oferece equipes multifuncionais para atender com qualidade e atenção os pacientes que necessitam de tratamento.

Débora Fresh, gerente de Atenção à Saúde da Policlínica, comenta sobre a importância do serviço prestado às mulheres. “A mulher é peça primordial em uma casa, é o pilar, ela precisa estar bem e saudável para que todos da família sejam fortalecidos. Por isso, a saúde da mulher é uma área importante, requer atenção e cuidados específicos para garantir o bem estar físico, emocional e social. Aqui, nosso papel também é promover a saúde feminina, ofertando uma variedade de serviços desde a prevenção e detecção de doenças ginecológicas até a saúde emocional.”

A proposta de reunir esses atendimentos em um único espaço surgiu no programa de governo do prefeito Jorge Seba. “Com objetivo de otimizar o atendimento aos munícipes, com um local de referência em atendimentos especializados, garantindo assim, continuidade do cuidado”, ressalta Ivonete Félix, secretária da Saúde.