Debóra Romani e Natielle Gomes conquistaram suas vagas na Casa de Leis para os próximos quatro anos

publicado em 07/10/2024

A recente eleição realizada neste domingo (6) trouxe mudanças significativas para a Câmara de Votuporanga, que verá a representatividade feminina diminuir nos próximos quatro anos. Após a conquista de três cadeiras em 2020, o pleito deste ano resultou na eleição de apenas duas novas vereadoras: Debóra Câmara Romani (PL) e Natielle Gama (Podemos).Com a chegada das novas eleitas, a Casa de Leis se tornará mais renovada, mas com uma representatividade feminina reduzida. Atualmente, as vereadoras Jezebel, Sueli Friozi e Missionária Ednalva ocupam cadeiras, deixando uma vaga para trás.A queda na presença de mulheres na Câmara é um reflexo de desafios persistentes em relação à igualdade de gênero na política local. Apesar do avanço observado nas últimas eleições, a nova composição legislativa não consegue manter o mesmo nível de representatividade feminina que havia sido alcançado anteriormente.As eleitas Debóra e Natielle prometem trazer novas perspectivas e vozes para a Casa, enfrentando a tarefa árdua de defender os interesses da comunidade em um cenário que ainda carece de uma maior inclusão feminina nas decisões políticas. A expectativa é de que elas possam não apenas representar suas eleitoras, mas também inspirar novas candidaturas femininas nas próximas eleições.Débora, inclusive, ficou conhecida na cidade por estar diariamente em avenidas de grande fluxo da cidade, durante todo o período de campanha política, distribuindo seus panfletos e conversando com os motoristas e pedestres que por ela passavam.À medida que a Câmara se prepara para a nova legislatura, o desafio agora é garantir que a voz das mulheres continue a ser ouvida, mesmo com a diminuição de sua representatividade. A participação ativa da população e o fortalecimento de redes de apoio podem ser fundamentais para mudar esse panorama nas futuras eleições.