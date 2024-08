A declaração de bens é um dos requisitos básicos da disputa eleitoral e visa dar transparência à evolução patrimonial do candidato

publicado em 17/08/2024

Dalbert Mega é o candidato a prefeito mais rico destas eleições, seguido por Seba, Dr. Hery e por último Bruno Arena (Foto: A Cidade)

Da redaçãoCarros de luxo como Lamborghini e Ferrari, motos de alta cilindrada, vários tipos de imóveis, empresas e até dinheiro em espécie. Estes são alguns os bens declarados pelos quatro candidatos a prefeito de Votuporanga, um dos requisitos obrigatórios para o registro da candidatura.As declarações foram disponibilizadas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) junto aos registros de candidaturas de todos os candidatos à majoritária e à proporcional. A medida visa dar transparência à evolução patrimonial do candidato ao longo de sua vida pública.O mais rico dos quatro é o empresário Dalbert Mega (PRD). Ele declarou à Justiça Eleitoral possuir mais de R$ 2,9 milhões em posses. Este patrimônio é composto por uma vasta coleção de veículos, dentre eles uma Lamborguini Gallardo, avaliada em R$ 500 mil, uma Ferrari 355 de R$ 300 mil e duas motos Yamaha R1, de R$ 60 mil cada. Além disso, Mega declarou alguns imóveis e participação e quotas de suas empresas que somam mais de R$ 1,5 milhão.Já seu vice, o juiz aposentado Antonio Carlos Francisco, é ainda mais rico. Ele declarou ser possuidor de um patrimônio estimado em mais de R$ 3,4 milhões. A maior parte de seus bens está investida em imóveis, como uma casa na rua 8 de Agosto, avaliada em R$ 1,5 milhão.O segundo mais abastado é Jorge Seba (PSD). A soma de suas posses corresponde a pouco mais de R$ 1,6 milhão, divididas entre uma casa no Condomínio Vilaggio San Remo, de R$ 878 mil, um apartamento em São Paulo de R$ 323 mil e outros imóveis e veículos, como um Jeep/Compass de R$ 180 mil.Seu vice, Luiz Torrinha, também não fica atrás. À Justiça ele apresentou os documentos referentes a mais de R$ 2,9 milhões em patrimônio. Suas posses são compostas por uma série de imóveis espalhados pela cidade, como um apartamento nas proximidades da Santa Casa, de R$ 197 mil, um terreno no jardim Vila Lobos de R$ 474 mil e uma casa de R$ 149 mil no Residencial do Lago, além de quotas de participação em pelo menos duas empresas.O terceiro com mais posses dentre os candidatos a prefeito e Dr. Hery, que declarou ser possuidor de bens avaliados em R$ 285 mil. Neste montante consta uma casa de R$ 202 mil, um carro Nissan/Kicks de R$ 68 mil e mais R$ 15 mil em espécie. Já sua vice, Emannuelle Frois, declarou possuir uma motocicleta Honda/Bis, estimada em R$ 6 mil.O mais “pobre” dentre os candidatos, conforme as declarações apresentadas à Justiça Eleitoral, é Bruno Arena (PT), que afirmou ter um patrimônio da ordem de R$ 190 mil. O montante é composto por 50% do capital aplicado na empresa Arena Cinematografia, o Novo Cine Votuporanga, correspondente a R$ 60 mil, quotas em outras duas empresas que somam R$ 30 mil e um apartamento no bairro Bom Clima, de R$ 100 mil.João Alfredo Fefeu, seu vice, por outro lado, declarou ser possuidor de um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. Dentre suas posses estão uma casa na rua Amazonas, avaliada em R$ 424 mil, uma fazenda em Porto Velho estimada em R$ 250 mil, 60% de uma outra fazenda em Rondônia, correspondente a R$ 102 mil e uma Land Rover, de R$ 130 mil, dentre outros bens.