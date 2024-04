Dentre as proposituras estavam três iniciativas para a destinação de quase R$ 800 mil para 16 entidades assistenciais do município

publicado em 17/04/2024

Dez projetos foram aprovados na sessão ordinária de anteontem da Câmara, dentre eles o repasse de quase R$ 800 mil para entidades (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou dez projetos na sessão ordinária da noite desta segunda-feira (15). Dentre as proposituras estavam três iniciativas para a destinação de quase R$ 800 mil para 16 entidades assistenciais do município.





Os recursos são oriundos do Fundo Municipal do Idoso, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes e também do Fundo Municipal de Assistência Social. As transferências têm como objetivo potencializar os serviços oferecidos pelas entidades beneficiadas em Votuporanga.

A votação dos projetos praticamente não trouxe discussões, apenas discursos de alguns dos vereadores enaltecendo a importância dessas instituições para o município. Todas foram aprovadas por unanimidade.

Mais projetos

Além do repasse para as entidades assistenciais, também foram votadas e aprovadas duas aberturas de créditos, uma de R$ 30 mil e outra de R$ 315 mil para a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga). O primeiro crédito, conforme sua justificativa, será utilizado como aditivo na conclusão da construção de adutora da obra da Interligação Estação de Tratamento de Água com o Poço da zona Oeste.

Já os R$ 315 mil serão utilizados das seguintes formas: R$ 65 mil para a manutenção das atividades do departamento comercial e aquisição de duas motocicletas para atendimento aos serviços; e R$ 250 mil destinados à aquisição de transformadores trifásicos e duas motocicletas para atendimento dos serviços operacionais da Saev Ambiental.

