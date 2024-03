O assunto fui puxado pelo vereador Nilton Santiago, mas ganhou o reforço de outros parlamentares que também receberam cobranças da população

publicado em 12/03/2024

A coleta seletiva no município foi tema de debate na sessão da Câmara de ontem; vereadores cobram a divulgação de itinerário (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Algumas falhas e a falta de divulgação dos itinerários da coleta seletiva em Votuporanga foram temas de debate na sessão da Câmara Municipal da noite de ontem. O assunto fui puxado pelo vereador Nilton Santiago (MDB), mas ganhou o reforço de outros parlamentares que também receberam cobranças da população.

Segundo Nilton Santiago, a população tem encontrado dificuldades em saber os dias em que a Coopervinte faz a coleta de recicláveis na cidade.

“Moradores estão tendo dificuldade de saber o itinerário da Coopervinte dos materiais recicláveis. Esse vereador até entrou com uma indicação que possa ser feito por meio da Saev Ambiental um trabalho de divulgação, porque as pessoas não sabem quando tem que pôr seu material reciclável para que possa passar pela coleta. Muitas pessoas colocam depois do prazo, muitos vizinhos reclamam, outros sacos rasgam no local, acabam também se tornando criadouro do Aedes Aegypti, o que acaba trazendo muito transtorno. Estamos solicitando para que possa ser criado um informativo de itinerário, com os dias e horários para que a Coopervinte possa a fazer a coleta”, disse o vereador.

A reclamação sobre a falta de divulgação dos horários foi reforçada também pelos vereadores Valdecir Lio (MDB) e Osmair Ferrari (PSDB). Para Lio, a população precisa ter uma certeza de quando a coleta vai passar, para não colocar na calçada os recicláveis sem que seja coletado e depois vire motivo de transtorno.