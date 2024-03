Marcos Paiva, conhecido por suas reportagens marcantes e divertidas foi dispensado da emissora

publicado em 23/03/2024

Natural de Votuporanga, Paiva conquistou o público com seu carisma e jeito descontraído de abordar os temas do interior paulista (Foto: Reprodução/Instagram)

O jornalista Marcos Paiva, conhecido por suas reportagens marcantes e divertidas no programa "Revista de Sábado", da TV Tem, foi dispensado da emissora após 18 anos de casa. Natural de Votuporanga, Paiva conquistou o público com seu carisma e jeito descontraído de abordar os temas do interior paulista, cobrindo um total de 318 cidades.

A saída do apresentador ocorreu em meio a uma controvérsia nos bastidores, que envolve o manuseio indevido de um drone durante uma gravação. A informação foi divulgada pela colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Paiva teria derrubado o equipamento, inicialmente atribuído a um erro do cinegrafista. No entanto, a verdade teria vindo à tona posteriormente, quando outros funcionários teriam relatado o ocorrido à direção da emissora.

Apesar do incidente, Paiva negou ao portal que sua demissão esteja diretamente relacionada ao episódio do drone. Ele argumenta que a TV Tem já havia decidido encerrar o "Revista de Sábado", programado para dar lugar a novas atrações a partir do próximo mês.

Em suas redes sociais, o jornalista compartilhou uma despedida, agradecendo à TV Tem e à equipe que o acompanhou ao longo dos anos. "Hoje me despeço de uma jornada que definiu uma era da minha vida, o 'Revista de Sábado'. Foram 10 anos incríveis, onde cada sábado era uma nova aventura, uma nova história, um novo encontro", escreveu.