Celebrado neste sábado (23), a referência aos profissionais que trazem qualidade de vida aos adeptos da técnica milenar chinesa

publicado em 23/03/2024

São especialistas que trabalham na promoção da saúde e no bem-estar da população votuporanguense com técnica e performances (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Dia Mundial do Acupunturista, celebrado no data de hoje, faz referência aos profissionais da área que trazem qualidade de vida aos adeptos da técnica milenar chinesa. São especialistas que trabalham na promoção da saúde e no bem-estar da população votuporanguense com técnica e performances atualizadas do mercado.

A Medicina Tradicional Chinesa, da qual a acupuntura faz parte, tem conquistado cada vez mais adeptos em todo o mundo devido aos excelentes resultados obtidos no tratamento de uma ampla gama de doenças e condições de saúde.

Por exemplo, no Brasil, a acupuntura foi introduzida no SUS em 2006, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, como parte de um estímulo da Organização Mundial de Saúde para que os países adotassem práticas medicinais chinesas em seus sistemas públicos de saúde.

Originária da China há mais de cinco mil anos, a acupuntura foi trazida ao Brasil por imigrantes japoneses no início do século passado. Na década de 1970, diversos estudos comprovaram sua eficácia e benefícios no tratamento de várias dores e enfermidades.

Benefícios da Acupuntura

Reconhecida internacionalmente por seu potencial terapêutico, a acupuntura, que utiliza agulhas em pontos específicos do corpo para tratar diferentes doenças, proporciona uma série de benefícios à saúde.