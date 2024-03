O evento acontece das 8h às 18h, na sede da concessionária, e oferece 10 horas de ofertas exclusivas em toda a linha zero km à pronta entrega

publicado em 23/03/2024

Luciano Panzanella esteve na tarde de sexta-feira (22) na Cidade FM para falar sobre o evento (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A concessionária Apravel Chevrolet está promovendo neste sábado (23) mais um “Mega Chance Chevrolet”, um evento exclusivo com descontos especiais e condições imperdíveis para quem busca um carro zero quilômetro. O evento acontece das 8h às 18h e oferece 10 horas de ofertas exclusivas em toda a linha zero km à pronta entrega.

Os clientes poderão aproveitar preços de nota fiscal de fábrica, taxa zero, super avaliação do seu seminovo e descontos que podem chegar a até R$ 60 mil. Além disso, haverá a oportunidade de fazer um teste drive e contar com o atendimento personalizado da equipe Apravel.

No ano passado, o evento registrou um grande sucesso, com mais de 50 carros vendidos em um único dia. A expectativa para este ano é ainda maior, com a promessa de descontos ainda mais atrativos.

Luciano Panzanella, proprietário da Apravel Chevrolet, esteve na Cidade FM para falar sobre o evento e destacou os bastidores da campanha. “Estamos com essa ação junto com a fábrica, com descontos absurdos, condições de pagamento e financiamento especiais. A última vez que tivemos algo parecido foi em novembro, e não chegou nem perto do que iremos fazer. Da última vez, foram 53 veículos vendidos em único dia somente em Votuporanga”, disse ele

Além das promoções na compra dos veículos, o evento também oferece benefícios no pós-venda, como check-up gratuito na oficina e 20% de desconto na troca de óleo. A Apravel Chevrolet está preparada para proporcionar aos clientes uma experiência completa e vantajosa na aquisição de seu novo carro.