publicado em 26/11/2021

Sueli Friósi recebeu a liberação do recurso das mãos do Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury (Foto: Assessoria)

Da redação

A vereadora Sueli Friosi (Avante) anunciou na quinta-feira (25), por meio de suas redes sociais, a liberação de R$ 180 mil, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, para a reforma da praça Santa Luzia. O recurso foi conquistado pela parlamentar por meio do deputado estadual Campos Machado (Avante) e deve ser liberado na conta da Prefeitura na primeira quinzena de dezembro.Segundo a vereadora, o projeto contempla um novo paisagismo, com flores e árvores de diversas espécies, além da substituição dos bancos e reforma dos banheiros. O espaço tem sido alvo de reclamações constantes, principalmente por conta dos sanitários que têm sido utilizados para prostituição e tráfico de drogas.“O projeto é muito lindo. Vai ficar maravilhoso e bem colorido. Os moradores daquela região já pediam essa melhoria há tempos e eles merecem uma praça bonita e organizada”, disse a vereadora.No mês passado o vereador Daniel Davi (MDB), que é líder de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB) também anunciou a liberação de R$ 250 mil, por meio do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), para a reforma das praças da cidade.Além dos dois recursos, o vereador Chandelly Protetor (Podemos) também anunciou que o seu partido, o Podemos, irá encaminhar mais R$ 400 mil para reformular a estrutura dos banheiros das demais praças da cidade.