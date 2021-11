Para tentar reverter esse cenário a “Van da Saúde” irá percorrer esses bairros levando a vacina “na porta” das casas das pessoas

publicado em 24/11/2021

Votuporanga conta com 14 mil faltosos, sendo 8 mil que não voltaram para tomar a segunda dose (Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCom a queda nos casos, internações e mortes em decorrência da doença, muitos “abaixaram a guarda” e não estão voltando aos postos de vacinação para concluir o ciclo imunização.Atualmente, Votuporanga conta com 14 mil faltosos, sendo 8 mil que não voltaram para tomar a segunda dose e 6 mil da terceira e a maioria deles mora na região Sul da cidade. Um levantamento da Secretaria da Saúde sobre os locais onde a cobertura vacinal deixou a desejar revela que o maior percentual de pessoas que não voltaram para concluir o ciclo vacinal é de moradores do Palmeiras I e II, Estação e Matarazzo.Para reverter esse cenário, a Prefeitura criou a “Van da Saúde”, um veículo que percorrera os bairros da cidade, acompanhado de um carro de som, em busca dos faltosos. O objetivo, segundo a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, é atingir a meta de 90% da população totalmente imunizada contra a doença até o fim do ano.Nesta quarta-feira (23), o veículo passará pelos bairros das 17h30 às 20h para levar a vacina até quem ainda não foi imunizado.