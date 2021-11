Capacitação possui 20 vagas; interessados devem comparecer pessoalmente para se inscreverem

publicado em 09/11/2021

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, através do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani") em parceria com a Instituição de Ensino Senac, prorrogou até o dia 12 de novembro as inscrições para o curso "Modelista de Malharia", com previsão de início a partir do dia 16 deste mês e término dia 24 de fevereiro de 2022.A capacitação, que possui um total de 20 vagas e integra o Programa "Senac Gratuidade", é destinada a pessoas com renda per capita de até dois salários mínimos, com idade a partir de 16 anos e estejam cursando o Ensino Fundamental. As aulas serão ministradas pela equipe do Senac nas dependências do CTMO.Interessados devem realizar inscrição portando documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de escolaridade pessoalmente na sede do Senac, das 13h às 17h, localizada na rua Guaporé nº3.221 (Nova Boa Vista).Com aulas práticas para que os alunos possam utilizar as técnicas aprendidas durante o curso, os alunos terão conhecimentos de medidas corporais, tipos de tecidos de malha, noções de geometria, tipos de volumes, criar e interpretar ficha técnica, calcular custos e preços da modelagem, manusear máquinas e ferramentas. Além disso, também aprenderão interpretar formas, volumes e detalhes da peça, fazer moldes de base, riscar, cortar e finalizar peça-piloto em malha e fazer graduação para aumentar ou diminuir tamanhos.