Agora, o cinema exibe apenas os filmes 'Invocação do Mal 3' e 'Spirit' em sessões à tarde; entrada de crianças menores de 12 anos está proibida

publicado em 21/06/2021

Por conta do novo decreto municipal, cinema exibe apenas 'Spirit' e 'Invocação do Mal 3' (Imagens: A Cidade)

Da redaçãoO Novo Cine Votuporanga precisou adaptar sua programação de sessões, para se adequar às regras do "lockdown noturno" decretado pela Prefeitura no fim de semana."Atendendo ao Decreto nº13.409, de 18 de junho, da Prefeitura, o qual instituiu toque de recolher com proibição de circulação em espaços públicos e vias públicas a partir das 19h, o Novo Cine Votuporanga altera sua programação", explicou o cinema, num comunicado.Agora, o cinema exibe apenas a animação "Spirit: O Indomável", na sessão das 15h, e o filme "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio", na sessão das 16h30. Essa programação é válida até esta quarta-feira (23) (veja ao lado a programação completa).Ainda por conta do novo decreto municipal, está proibida a entrada de crianças menores de 12 anos no cinema até, pelo menos, dia 4 de julho, que é a vigência do decreto municipal.Em "Spirit: O Indomável", nova animação da Dreamworks dirigida por Elaine Bogan, o espectador acompanha a vida da pequena Lucky Prescott (Isabela Merced). Quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto ao seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem, chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em muitas aventuras.Já "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio", novo filme da Warner Bros dirigido por Michael Chaves, revela uma história envolvendo um assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Neste caso, um suspeito de assassinato alega como defesa, pela primeira vez na história dos EUA, ter tido uma possessão demoníaca.