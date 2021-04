Projeto é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com entidades assistenciais do município

publicado em 29/04/2021

Projeto Prato Solidário uniu forças e já entregou mais de 5 mil marmitas para famílias carentes de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO programa "Prato Solidário" já entregou mais de cinco mil marmitas a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em Votuporanga. O projeto é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, em parceria com entidades assistenciais do município.A arrecadação das doações de alimentos é feita pelo Fundo Social que recebe e encaminha para sete entidades com estrutura para confeccionar as marmitas. As entidades que atuam na distribuição das marmitas são: Apae, Recanto Tia Marlene, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Lar Beneficente Celina, Associação Beneficente Caminho de Damasco e Igreja Adventista."Resolvemos unir forças com as entidades que já tinham essa estrutura de fazer as refeições e também conhecem o público que mais precisa dessa atenção. Estamos trabalhando na captação dessas doações de alimentos e distribuindo às instituições. Penso que, desta forma, com a união do Poder Público, entidades, empresas e cidadãos, conseguiremos ajudar aqueles que mais precisam", disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.O projeto teve início no dia 15 de abril, conta com a colaboração de pessoas quanto de empresas, por isso o prefeito Jorge Seba (PSDB) parabenizou a população e empresários que já estão colaborando com o programa. "Estamos felizes em saber que podemos ajudar. Quero agradecer todas as contribuições e a população solidária de Votuporanga, que é uma cidade abençoada por Deus", disse o prefeito.O cidadão que apresentou a sugestão à Prefeitura, Roberto Lamparina, ressaltou sobre o importante papel dos órgãos públicos em estarem atentos frente às necessidades da população. "Agradeço ao prefeito e à primeira-dama por ter atendido nossa sugestão e, mais do que isso, chegar com esse alimento à população é uma forma de não permitir que as pessoas passem fome ou necessidade do alimento nesse momento tão difícil. É o Estado fazendo a parte dele e cumprindo com o papel de estar em todas as situações de interesse público", disse.Assim como uma das entidades parceiras, que é a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, também valorizou a iniciativa. "Todos nós somos diferentes, mas todos nós sentimos fome. Neste momento, estamos priorizando o atendimento a fome, aqui não tem pior, nem melhor. Por isso que Votuporanga é diferenciada. Porque, aqui, nós pensamos no coletivo, no grande, nas necessidades. Unimos as necessidades para atender aqueles que mais precisam", relatou o presidente Waldenir Cuin.