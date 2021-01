Programa terá início no dia 1 de março; interessados devem se cadastrar no site www.eapc.com.br/residencia2021

publicado em 12/01/2021

Foto: Divulgação

Atenção, para prazo final! As inscrições para o programa de Residência Médica (PRM) da Santa Casa de Votuporanga, por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme) e a UNIFEV, encerram nesta quarta-feira (13/1).Ao todo, são 21 vagas, destinadas às especialidades em Clínica Médica (06); Cirurgia Geral - Pré-requisito para Cirurgia Básica (04); Pediatria (04); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (04); e Ginecologia e Obstetrícia (03).Os interessados devem se inscrever pelo site www.eapc.com.br/residencia2021. A taxa de inscrição é de R$ 500 e deve ser paga via boleto bancário, até a data de vencimento.O programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas. A Residência terá início previsto para o dia 1 de março de 2021.