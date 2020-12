Por causa da pandemia, o evento será online e uma equipe trabalha para que tudo chegue com qualidade em sua casa

publicado em 10/12/2020

Franclin Duarte

Começa hoje a décima edição do FLIV (Festival Literário de Votuporanga) e o primeiro dia promete ser marcado pela diversidade de atrações multiculturais e a participação do secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio de Sá Leitão. O evento, que será online por conta da pandemia, será transmitido pelo Youtube, com início às 8h, e encerramento previsto para às 21h.

Entre as ações do dia, a oficina “Vamos falar de mediação de leitura e afeto?”, com Felínio Freitas, por meio da Organização Social de Cultura – Poiesis, que será promovida até domingo (13), das 8h às 10h. Os participantes encontrarão novas formas de promover a mediação, critérios para a seleção de obras, a materialidade do objeto livro e suas possibilidades de manipulação e os aspectos envolvendo a História Social da Leitura. A atividade também abordará a relação entre leitura e afeto e outras manifestações artísticas, além do percurso afetivo/memória dos participantes com questões relacionadas a leitura/livro.

Pela manhã, o público ainda participará da oficina de Pintura online, com o votuporanguense Gustavo Rapassi, e a contação da história Mena e Anisinha, com Aline Botelho.

À tarde, a programação começa às 13h30, com a oficina “Passos ancestrais: do Iundu ao samba”, com Zulaiê Breviglieri. Já às 15h, a contação de história será ao vivo, com Kiara Terra, direto de Portugal. O primeiro dia será marcado ainda pelo encontro inicial do “Clube de Leitura do IFSP Votuporanga”, com a discussão sobre o “Conto Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector. Encerrando as atividades do período da tarde, a apresentação do “Poesia em Casa”, com Abayomi Cia. de Teatro, de Votuporanga, e do teatro “Os Outros Reservas”, da Cia. Aliteatro.

O FLIV segue à noite com atrações para a família toda. O bate-papo com organizadores e apoiadores do Festival, que marcará a abertura oficial, será às 19h e contará com a participação do secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio de Sá Leitão.

Na sequência, o Festival terá o primeiro bate-papo com escritor da edição, será com o homenageado do 10º FLIV, Pedro Bandeira. O primeiro dia será encerrado com show da Banda Musical Zequinha de Abreu.