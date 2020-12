Atração poderá ser assistida pelo canal do Youtube do FLIV e presencialmente, em formato de drive-in; Festival Literário de Votuporanga segue com programação até domingo

publicado em 12/12/2020

(Foto: FLIV Votuporanga)

O domingo (13/12) será especial para o Festival Literário de Votuporanga – FLIV, o último dia da edição on-line. Para marcar o encerramento, a programação terá a apresentação de balé aéreo, que poderá ser assistida pelo Youtube (www.youtube.com/flivvotuporanga), e também em formato drive-in, às 19h e às 21h, na área externa do IFSP de Votuporanga (Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014).Quem optar em assistir ao espetáculo presencialmente, pelo drive-in, deve retirar o ingresso gratuito 30 minutos antes da apresentação, no IFSP Votuporanga. Apenas 30 carros poderão participar de cada sessão.Com a licença poética de Mia Couto, “Imprudências Poéticas” invade o horizonte da construção urbana e com uma dança poema pausa o conturbado espaço de concreto. Neste trabalho, a dança serve de palavras para questionar os tantos muros construídos em função dos medos também criados por nós. A apresentação será com balé aéreo.“O espetáculo promete emocionar o público, que poderá assisti-lo de dentro do carro, com toda a segurança necessária”, comentou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turimo de Votuporanga. Quem optar por acompanhar o balé de forma on-line, pode conferir a apresentação às 21h, no canal do Festival Literário no Youtube.A programação no domingo começa às 8h, com a oficina “Vamos falar de mediação de leitura e afeto?”, com Felínio Freitas. Também pela manhã, o público acompanhará a apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu, e a oficina de Teatro de Bonecos, com a Cia. Circo de Bonecos.Já no período da tarde, as atividades retornam às 13h, com a apresentação do espetáculo Arribação, da Associação Zona Franca. Também terá contação de histórias “Mãos de Vento e Olhos de Dentro”, com Aline Botelho. Os cantores votuporanguenses Monahra, com o projeto Acústico 2’M, e Amadeu Álamo animarão a edição on-line do Festival, a partir das 14h30. Ainda no domingo, outros artistas votuporanguenses promovem atividades, entre elas Naomi Ribeiro, com o espetáculo de dança “Dos quatro ventos”. Direto dos Estados Unidos, Cecília Araújo e Christina Mathis, apresentam o projeto “Música de Longe”.A última noite do Festival Literário de Votuporanga será marcada pela apresentação do balé aéreo “Imprudências Poéticas”, às 19h e 21h, em formato drive-in. O público também terá a contação de história com Kiara Terra, on-line, às 19h, e às 20h15, “Batalha de Rima”.O último bate-papo com escritores será às 17h. Com mediação de Reynaldo Damazio, o público poderá interagir com Jarid Arraes e Rodrigo Ciríaco.Jarid Arraes, escritora, cordelista, poeta e autora do premiado “Redemoinho em dia quente”, vencedor do APCA de literatura na categoria contos, e dos livros “Um buraco com meu nome“, “As lendas de Dandara” e “Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis“. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres e tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel.Rodrigo Ciríaco é educador e escritor, autor de quatro livros, entre eles “Te Pego Lá Fora” e “Vendo Pó...esia”. Há mais de 15 anos desenvolve ações de mediação de leitura com a Pedagogia dos Saraus e a literatura marginal-periférica. Já foi autor convidado da FLIP, Salão do Livro de Paris, Feira do Livro de Buenos Aires, Feliv (Argélia), Viagem Literária (Siseb), Arte da Palavra (Sesc), Flipelô, Fliv entre outros.A 10ª edição do Festival Literário de Votuporanga é uma realização da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Tem o patrocínio da Facchini e co-patrocínio da Unifev. Conta com a colaboração do SisEB, SP Leituras, Pontos MIS, Poiesis, Museu Casa das Rosas, Amigos da Arte e IFSP Votuporanga. A promoção é da TV TEM.Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga.